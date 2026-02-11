La tercera temporada de Yo Soy dio inicio a su esperada etapa de conciertos y el primero en pisar el escenario fue Luis Diaz, el imitador de Andy Montañez, quien interpretó “Dicen que soy un payaso”.

Desde los primeros versos, el participante mostró seguridad y dominio del personaje. Su entrada generó una buena impresión en el jurado. “Parecía que estaba escuchando al original”, comentaron en la mesa, destacando el parecido vocal y el conocimiento del estilo del salsero.

Cachín señaló que fue “una muy buena manera de empezar la temporada” y resaltó la energía inicial, aunque recomendó “más sonrisa y mejores decisiones en el soneo”.

Jely, por su parte, le sugirió trabajar ejercicios de relajación: “Está bien estar nervioso, pero no se tiene que notar”.

Ricardo coincidió en que comenzó muy bien, pero que “a lo largo de la canción fue perdiendo la fe” y le aconsejó alejarse de matices que aún recuerdan a su anterior imitación de Óscar D’León.

