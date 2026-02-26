Los imitadores de Amistades Peligrosas ofrecieron una presentación intensa, cargada de fuerza, crítica y compromiso escénico. Desde el inicio abordaron la canción con una energía directa, llevando el mensaje social al frente y sin medias tintas.

El jurado destacó que ambos estuvieron completamente conectados, tanto entre ellos como con el contenido del tema. Esa compenetración hizo que se vieran más sólidos y maduros en el escenario, logrando una interpretación más “cuajada” y convincente.

Joy recibió un comentario puntual: salir aún más al frente vocalmente. Si bien mostró avance y mayor presencia, le pidieron seguir empujando esa potencia hasta que el jurado diga “basta”. La recomendación fue clara: ir al extremo para luego dosificar, pero primero atreverse a explotar todo el rango expresivo.

También se valoró el buen uso de la mirada, la firmeza corporal y la manera en que sostuvieron la actitud de protesta durante toda la interpretación. No solo cantaron la canción, la defendieron con intención.