La cuarta presentación estuvo a cargo de Amistades Peligrosas, quienes apostaron nuevamente por su sello más fuerte: la sensualidad. Desde el inicio dejaron claro quiénes son: “Nosotros somos Amistades Peligrosas”, cantaron antes de encender el escenario.

El jurado reconoció avances, pero también dejó tareas claras. “Te vi con la sensualidad europea integrada”, comentó Jely a Alberto, aunque le pidió “trabajar los brazos” y no perder el disfrute. A Joy la invitó a “explorar más lo europeo y no tanto lo latino”.

Ricardo fue directo: “Una de las razones por las que sacaron ventaja en el casting fue su sensualidad”. Sin embargo, advirtió que deben mostrar más matices y no perderse en escena: “No la pierdan, pero que esa sensualidad no haga que pierdan el rumbo”.

Con elogios al timbre y recomendaciones sobre los matices actorales, la pareja dejó claro que sigue en competencia con su arma más fuerte: la química.

