El dúo volvió al escenario con una presentación cargada de ritmo y mensaje político. Con una interpretación intensa, buscaron transmitir la esencia crítica de la canción, apostando por una puesta en escena dinámica y teatral.

El jurado destacó varios aspectos de la actuación. Jely resaltó el crecimiento de Cristina sobre el escenario: “Disfruto tus avances y hoy como Cristina se nota tu liberación. Verte bailar y animarte de esa forma me encanta”. También elogió la presencia de Alberto, señalando que “tu solidez como actor siempre está presente y siempre pisas fuerte en el escenario”.

Sin embargo, también hubo observaciones sobre la interpretación del mensaje. Según el jurado, al tratarse de una canción política, faltó mayor intensidad en la crítica. “Es una canción muy política y me ha faltado más sarcasmo, más crítica y más fuerza en la interpretación”, comentaron.

