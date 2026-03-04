Amistades Peligrosas volvió al escenario y dejó claro que atraviesa su mejor momento en la competencia. Con una puesta en escena cuidada y una narrativa clara, el dúo logró capturar la atención del jurado desde el primer instante.

“Han llegado a una solidez que me encanta verlos”, comentó Cachín, resaltando además que cada presentación genera expectativa. Por su parte, Jely destacó el empate vocal: “A nivel vocal han empatado muy bien y Joy ha crecido mucho más”. Sin embargo, también señaló detalles por trabajar: “En esta canción me ha faltado que empaten un poco más… hay que revisar esos detalles y trabajar la suavidad”.

Ricardo fue enfático al subrayar la evolución de Joy dentro del dúo: “Ya no se sintió corista de Alberto. El volumen de tu voz y tu presencia están a la altura de él”. Además, valoró cómo narraron la historia y ocuparon cada espacio: “Han llenado los espacios vacíos con intención, con mirada”.

Aunque aún hay matices por afinar, Amistades Peligrosas demuestra que su crecimiento es constante y que el equilibrio en escena ya es una realidad.

