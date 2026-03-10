Yo Soy conciertos 2026: ¡Américo se adueña del escenario con una interpretación llena de matices!
El jurado destacó la evolución vocal y escénica del imitador durante su presentación.
Américo vivió una de sus presentaciones más sólidas en la competencia al interpretar una emotiva canción cargada de drama y sentimiento.
Desde el primer momento, el participante mostró una versión más madura del personaje, apostando por una voz más oscura y una interpretación profunda. Cachín destacó justamente ese cambio vocal: “Tu fuerte siempre pareciera que son los agudos, pero en esta canción has podido oscurecer más la voz y usar otra gama vocal. Muy sólido contando la historia y en el drama”.
Jely también resaltó la evolución escénica del imitador. “Lo que más me sorprende es tu capacidad para ir suavizando cada vez más la corporalidad y agregar más matices del personaje”, comentó, aunque recomendó prestar atención a la dicción en algunos pasajes más graves.
Ricardo recordó un consejo que le dio semanas atrás. “Te pedí que dejaras metafóricamente Montsefou y te fueras a Viña del Mar, en el estilo de cantar, y creo que hoy lo lograste”, señaló, destacando el porte, la mirada y el uso del cuerpo sobre el escenario.
