La cumbia se apoderó del escenario cuando Américo logró que todos levantaran las palmas. Su actuación no solo hizo bailar, sino que dejó en evidencia una evolución clara dentro de la competencia.

“Lo has hecho estupendamente bien, y siento que vas a ir en un proceso hacia adelante”, comentaron desde el jurado, resaltando lo complejo que resulta interpretar a un artista que tiene un estilo tan particular al versionar canciones populares.

También hubo reconocimiento a su actitud competitiva: “Tú eres igual que algunos otros, no se dejan pisar el poncho”, señalaron, recordando que ya ha enviado a un fuerte participante a sentencia.

Uno de los puntos más destacados fue el control de su energía. “Me parece increíble tu crecimiento y cómo has contenido la energía esta vez”, le dijeron, subrayando que en presentaciones anteriores su estilo personal dominaba la imitación. Esta vez fue distinto: “La postura mucho mejor, el cuerpo mucho menos golpeado, el sabor más de Américo, menos de Leonardo”.

