La última gala de “Yo Soy” estuvo marcada por decisiones sorpresivas que cambiaron el rumbo de la competencia. Al cierre de la noche se confirmó la eliminación de los imitadores de Payo (Grupo Frontera), Jungkook y Vicente Fernández, luego de presentaciones llenas de entrega y emoción.

Pese a estas salidas, la jornada también dejó actuaciones destacadas que aseguraron la permanencia de otros participantes. Los imitadores de Pedro Fernández, Óscar D’León, Nelson Pinedo, Yailin La Más Viral, Jorge González y Karol G lograron conquistar al público y al jurado con interpretaciones sólidas, cautivando con su presencia escénica y personalidad artística.

¿Seguirán sorprendiendo en la próxima gala? ¿Habrá más giros inesperados en la competencia? No te pierdas “Yo Soy” y mantente al tanto de cada presentación.

