En medio del ambiente vibrante de “Yo Soy”, la presentación de Edgar como Nelson Pinedo se convirtió en un momento lleno de observaciones precisas, consejos técnicos y detalles que resaltaron la exigencia detrás de interpretar a un artista con una presencia aparentemente sencilla, pero llena de particularidades. Desde sus movimientos hasta la construcción vocal, cada segundo fue analizado por el jurado para elevar aún más su imitación.

La primera en intervenir fue Jelly, quien destacó lo desafiante que resulta interpretar a un personaje que no hace grandes despliegues en escena, pues eso demanda un nivel de detalle incluso mayor. Le señaló que debía reforzar ciertos aspectos de la postura y mejorar su trabajo vocal, especialmente la nasalidad, algo fundamental para acercarse más al sonido original. Además, resaltó cómo, tras la interrupción de Franco con la entrada de los bailarines, Edgar logró soltarse mucho más y disfrutar la presentación con mayor naturalidad.

Por su parte, Cachín Alcántara expresó que el escenario era “mágico” y que Edgar había logrado conectar tanto con el público del set como con el de casa. Le recomendó revisar el video de su presentación para detectar puntos finos por pulir, evitar abusar de algunos recursos y no dejar de imitar incluso en los momentos en los que interactúa entre versos. Asimismo, le sugirió trabajar la naturalidad en la coreografía, un sello importante para que su caracterización se sienta más auténtica.

Finalmente, Eva Ayllón compartió un recuerdo personal al confesar que Nelson Pinedo era el cantante preferido de sus padres, y que ella lo bailaba desde niña. Desde esa familiaridad, le aconsejó estudiar aún más al personaje y reforzar la nasalidad, además de algo crucial: el original no sonreía demasiado y solía permanecer más quieto, por lo que ese rasgo debía mantenerse para lograr una imitación más fiel.

¿Será capaz Edgar de afinar estos detalles y acercarse aún más al estilo original? ¿Qué nuevas observaciones tendrá el jurado en su siguiente presentación? No te pierdas lo que viene en “Yo Soy”.

