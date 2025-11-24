En una nueva gala de “Yo Soy”, Alexis Molina llegó al escenario para dar vida a Manolo Otero, ofreciendo una interpretación cargada de intensidad emocional y precisión gestual. Desde los primeros segundos, el jurado notó su entrega, así como la búsqueda constante por capturar la esencia de un personaje que destaca justamente por su sutileza y su mundo interno.

Cachín Alcántara lo felicitó por lo cercano que estuvo gestualmente al original, destacando que “el timbre estaba muy parecido”, aunque le recordó que debía tener cuidado con los tiempos y que la sensualidad que proyecta no solo debe dirigirse al público presente, sino también a las cámaras, resaltando también sobre cómo el imitador logró atinarle a los 78 “lara” de la canción.

Por su parte, Jely Reátegui resaltó la evolución evidente en su trabajo y en la aplicación de las recomendaciones anteriores. Sin embargo, enfatizó que debía encontrar “el equilibrio y la ecualización de sus herramientas”, recordándole que Manolo Otero es un personaje complejo porque “no hace mucho”, lo que obliga a ser aún más meticuloso en los detalles y en la conexión emocional.

Finalmente, Eva Ayllón le señaló que le faltaron los “finales soplados” característicos del cantante, alentándolo a desarrollar más la pasión y a analizar profundamente las letras que interpreta para conversar con la cámara, coquetear y aprovechar todo lo que tiene a su favor para brillar aún más.

¿Qué nuevos matices podrá descubrir en su próxima presentación? ¿Logrará conectar aún más con ese universo emocional que define a Manolo Otero? No te pierdas lo que viene y sigue disfrutando cada gala de “Yo Soy”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!