En el reciente programa de “Yo Soy”, la llegada de Héctor Corrales al escenario sorprendió al jurado desde los primeros segundos, especialmente por la seguridad y la vibra salsera con la que interpretó al querido Josimar. Su actuación combinó actitud, estilo y una conexión clara con la música, elementos que rápidamente captaron la atención de todos en el estudio.

Durante la evaluación, Cachín Alcántara destacó su presencia y su economía del movimiento, describiéndola como “muy al estilo salsero”, además de resaltar el buen manejo del guapeo. Sin embargo, le advirtió que debía tener cuidado con los tiempos muertos y le recomendó trabajar esos momentos junto a sus coreógrafos para mantener la energía alta en todo momento.

Por su parte, Jely Reátegui celebró la contención de energía que mostró en escena, asegurando que ahora su interpretación estaba “bastante cercana”, aunque aún faltaba precisión para llegar a la esencia exacta del personaje. Además, destacó que tenía “mucho sabor”, que cantaba “maravilloso” y que disfrutó por completo su presentación.

Finalmente, Eva Ayllón fue firme pero afectuosa al recordarle que “debe tener en cuenta el final CUBANO”, un detalle fundamental en cada frase de Josimar por su característico acento. También mencionó que lo vio evadir al público en algunos momentos y le aconsejó trabajar la mirada para transmitir mayor seguridad. Aun así, lo felicitó y le recordó que debe seguir estudiando siempre, incluso cuando el camino se vuelva cansado.

¿Podrá Héctor perfeccionar esos detalles y conquistar al público con una imitación cada vez más sólida? ¿Qué sorpresas traerán sus siguientes galas? No te pierdas su evolución en “Yo Soy”.

