En una potente gala de “Yo Soy”, Bruno R., Eduardo y Bruno I. llegaron dispuestos a romper esquemas con su imitación de Green Day, presentándose sin pistas y ejecutando toda la música en vivo, tal como lo haría la banda original. Su arriesgada decisión y la entrega que mostraron en el escenario causaron gran impacto entre los jueces.

Eva Ayllón los felicitó efusivamente por tocar en vivo y por mantenerse totalmente metidos en sus personajes. Le señaló al baterista que necesitaba un poco más de alboroto en las manos para capturar la esencia explosiva del género, y destacó que la voz era “muy parecida e incluso casi igual” a la del original. Sin embargo, le recomendó al guitarrista dejar atrás la timidez y desenvolverse con mayor fuerza, recordando que estaban interpretando rock.

Por su parte, Jely Reátegui celebró la valentía de tocar en vivo y la intensidad que los tres mostraron. Les explicó que debían comprender profundamente lo que pasaba internamente con los personajes para que la actuación no se sienta como actuación, sino como algo natural. Le aconsejó al cantante estudiar la psicología del artista original, quien solía canalizar rabia y oscuridad en sus interpretaciones, y reflejar esa emocionalidad en escena.

Finalmente, Cachín Alcántara no contuvo su emoción: “Una maravilla verlos, una maravilla sentirlos tocando en vivo. Si estoy sentado en mi casa viendo este programa, digo: ‘¿Dónde se presentan para ir a verlos ahorita?’”, celebrando el gran nivel logrado.

¿Seguirá esta banda elevando la energía con presentaciones tan auténticas? ¿Cómo evolucionará su conexión con la psicología de cada miembro de Green Day? No te pierdas lo que viene y sigue disfrutando cada nueva gala de “Yo Soy”.

