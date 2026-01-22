Giancarlo Chamarro regresó desde Moyobamba para imitar nuevamente a Juan Gabriel, luego de haber quedado fuera en la primera temporada del 2025 por una fuerte complicación en los bronquios que lo llevó a ser internado.

“Mis hijos son los que me han motivado hoy en día”, contó el participante, quien además realiza servicio social de música y odontología en los pueblos de Moyobamba. Al iniciar su presentación, el jurado reconoció que tenía muy claros los gestos del personaje, pero Ricardo Morán fue directo: “¿Estás seguro de la letra? Te equivocaste al final, ten cuidado con eso”.

Tras una segunda oportunidad solicitada por Cachín, quien le pidió que se mantuviera más tranquilo y conectara con la interpretación, Giancarlo volvió a cantar. “Mucho mejor, ahora hay más intención”, señaló Ricardo, destacando que debía ordenar mejor los movimientos y cantar con sentimiento, sin caer en la parodia.

Finalmente, ambos jurados coincidieron en el potencial del imitador y le dieron el sí, permitiéndole avanzar a la siguiente ronda. ¿Logrará consolidar su evolución? ¿Qué mostrará en la próxima etapa?

