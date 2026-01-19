Yoy contó que combina su vida entre el trabajo, los estudios de Ingeniería de Software y la música, disciplina a la que se dedica principalmente los fines de semana.

El participante se presentó acompañado de su contrabajo, instrumento que domina y con el que forma parte activa del circuito musical. Además, reveló que dirige su propia orquesta de cumbia con la que anima eventos sociales y busca difundir la música popular con sentimiento y sabor.

Para su audición, Yoy eligió imitar a Pepe Quiroga, vocalista emblemático de Agua Marina, interpretando un tema cargado de emoción. Sin embargo, el jurado fue claro en sus devoluciones. Señalaron que el timbre vocal no se acercaba al del artista original y que faltaban elementos clave tanto en la corporalidad como en la construcción vocal del personaje. ¿Volverá con otro personaje o trabajará su imitación como Pepe Quiroga?

