Yaneth, tras haber participado en un casting anteriormente imitando a Natalia Jiménez, decidió dar un giro radical y presentarse esta vez como Anitta, apostando por un personaje completamente distinto tanto en lo vocal como en lo escénico.

Desde el inicio, su presentación llamó la atención por el nivel de exigencia física y la complejidad de la canción, que demandó control vocal, centro corporal y una puesta en escena intensa. El jurado destacó que el timbre estuvo cercano al de la artista brasileña, aunque también señalaron algunas desafinaciones propias de una interpretación que combinó canto y movimiento.

Pese a las observaciones, los jueces coincidieron en que se trata de una propuesta arriesgada y valiente, difícil de ejecutar en una primera audición. Valoraron su entrega escénica y consideraron que, con mayor práctica y control técnico, el personaje puede crecer en siguientes etapas. Con esa proyección, Yaneth recibió el voto a favor y avanzó a la siguiente ronda del casting. ¿Logrará afinar el control vocal sin perder la intensidad escénica de Anitta?