Wilder Reyes contó que su última aparición fue en 2022 y que, pese a no haber avanzado, nunca dejó de intentarlo, combinando su pasión por la música con su trabajo y negocio personal.

Para esta nueva oportunidad, Wilder regresó con el mismo personaje: Chacalón, un ícono de la música popular peruana. Incluso reveló que, tras compartir videos en redes sociales, algunas personas comenzaron a contactarlo, lo que lo motivó a seguir insistiendo.

Sin embargo, durante la presentación, el jurado señaló que si bien el timbre guardaba cierto parecido, la interpretación se percibió plana, con pocos matices y sin los colores característicos del cantante original. Además, se advirtió falta de sabor y problemas de tiempo, lo que afectó la fluidez de la canción.

Pese a reconocer su perseverancia, ambos jurados coincidieron en que la imitación aún no está lista para avanzar, por lo que Wilder recibió un doble no en esta audición. ¿Será esta la última vez que lo veamos en el escenario? ¿Cambiar de personaje podría marcar finalmente la diferencia para Wilder?

