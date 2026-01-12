Paola ya había tenido una experiencia previa en el programa cuando formó parte del casting de Yo Soy Kids, donde interpretó a Rocío Dúrcal. Esta vez, decidió asumir un nuevo reto: imitar a Gilda.

Durante la audición, Paola demostró tener una voz afinada y con buena proyección. Sin embargo, los jurados señalaron que, aunque Paola canta bien, lo que se escuchaba en el escenario era su propia voz y no la de Gilda.A pesar de valorar su talento y su recorrido dentro del programa, el jurado consideró que la propuesta no alcanzó el nivel necesario para avanzar. Con votos negativos, Paola no logró pasar a la siguiente etapa. ¿Se animará Paola a regresar con una caracterización más definida o con un personaje distinto?

