Yo Soy castings 2026: ¡Volvió por tercera vez con un nuevo personaje! y esta vez sí pasó como Willy Chirino
Con un nuevo personaje y más experiencia, el imitador logró convencer al jurado y avanzar a la siguiente etapa.
Cheo regresó una vez, decidido a no rendirse. En su tercer intento en el casting, el participante —cuyo nombre real es José Ruiz, pero conocido por todos como Cheo— volvió con un personaje completamente distinto a los anteriores, apostando esta vez por imitar a Willy Chirino.
Al presentarse como Willy Chirino, Cheo mostró seguridad desde el inicio. El jurado destacó la elección del tema y la solidez de la interpretación, reconociendo rápidamente la conexión con el personaje. Uno de los jurados no dudó en darle el primer sí, resaltando la calidad de la presentación, mientras que el segundo voto positivo llegó casi de inmediato. El ambiente ya anticipaba el resultado cuando cayó el tercer sí, sellando su pase a la siguiente ronda del casting. ¿Hasta dónde llegará Cheo ahora con Willy Chirino? ¿Será este el personaje que finalmente lo lleve lejos en la competencia?
