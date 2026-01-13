Desde la primera temporada regresó Kelly Duarte, quien esta vez volvió a imitar a Amaia Montero, luego de haber quedado fuera anteriormente. Tras su paso por el programa, logró presentarse en distintos eventos, donde siguió puliendo su interpretación.



“Por poquito no pasé la primera vez, fue por el acento”, recordó antes de cantar. En esta nueva audición, el jurado notó el cambio. “Muy cercano el timbre” y “la interpretación está empezando a ser más sentida”, destacaron, resaltando una evolución clara frente a su versión anterior.

Ricardo le recomendó “incorporar más el cuerpo a la interpretación”, mientras que Jely fue directa: “Ha mejorado mucho y se nota la evolución”. Aunque aún hay detalles por trabajar, los jueces coincidieron en que el crecimiento fue evidente y le dieron el sí, asegurando su pase a la siguiente ronda. ¿Hasta dónde llegará ahora que el camino ya se abrió?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!