Yo Soy castings 2026: Volvió más fuerte: Jason Condori sorprende como Anuel AA y avanza en el casting
Tras recibir un no en el pasado, regresó decidido a demostrar cuánto había crecido.
Jason Condori regresó al escenario esta vez imitando a Anuel AA, mostrando una preparación mucho más sólida que en su anterior participación.
Desde el inicio, el jurado notó el trabajo detrás de su presentación. Jason explicó que incluso dejó su trabajo para enfocarse en la música y mejorar aquello que antes le habían señalado. Su interpretación convenció por cercanía vocal y actitud, además de un casting bien preparado.
Aunque se recordó que el crecimiento a veces viene acompañado de tropiezos, los jueces coincidieron en que esta vez su esfuerzo se notó. Finalmente, recibió el sí del jurado y avanzó a la siguiente ronda. ¿Logrará consolidar su personaje en las galas? ¿Seguirá creciendo en el escenario?
