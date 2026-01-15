Mayra Macedo, participante que pasó por el programa en 2013, imitando a Thalía y llegando a galas, y contó que volvió al país tras trabajar en el extranjero porque no quería perder la oportunidad de regresar.

Esta vez, Mayra apostó por Jennifer Lopez, un personaje que preparó en poco tiempo y con varios desvelos. “Me he desvelado un poco para lograr entrar en este personaje que amo”, confesó antes de cantar dos veces en el escenario.

Aunque el jurado agradeció que trajera al personaje, fue claro en la evaluación. “No está el timbre, no está la corporalidad ni la energía”, señalaron, agregando que la imitación aún necesita mucho trabajo. Pese al no, le dejaron un mensaje de aliento: “Te esperamos de vuelta cuando estés más lista”.

Mayra no pasó a la siguiente ronda, pero dejó abierta la puerta para un posible regreso. ¿Volverá a intentarlo?

