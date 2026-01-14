Valeria regresó al casting a pocas semanas después de su primera audición, nuevamente con el personaje de Mon Laferte. En su anterior presentación, explicó, no pudo mostrar su verdadero potencial debido a un fuerte cuadro de gripe que afectó su garganta y respiración.

Decidida a reivindicarse, contó que tras aquella experiencia se enfocó en recuperarse y ensayar intensamente junto a su padre, quien es músico. Durante este tiempo, trabajó el timbre, las expresiones y la interpretación emocional del personaje, buscando corregir los errores señalados por el jurado.

En esta nueva audición, Valeria mostró una interpretación cargada de emoción, con afinación correcta y un timbre cercano al de la artista chilena. Sin embargo, el jurado también hizo observaciones importantes: señalaron que, en los momentos de mayor intensidad, la voz se desbordaba y perdía control, generando gritos en notas largas que afectaban la escucha.

Pese a ello, reconocieron su entrega, sensibilidad y potencial. Coincidieron en que el material está ahí y que, con un mejor manejo de la intensidad y las emociones, la imitación puede crecer considerablemente. Con dos votos a favor, Valeria logró avanzar a la siguiente etapa del casting. ¿Logrará encontrar el equilibrio entre emoción y control vocal?

