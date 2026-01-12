Diego volvió al escenario para intentar nuevamente imitar a Jesús Navarro, vocalista de Reik, el mismo personaje con el que se presentó por primera vez en el casting del 2017. Su regreso no pasó desapercibido, ya que uno de los jurados recordó su anterior participación y reveló que Diego es hijo de unos amigos cercanos, aclarando la situación desde el inicio.

Durante la conversación previa, Diego contó que, tras su audición en 2017, vivió una experiencia especial relacionada con el artista que imita. Meses después de pasar el casting, ganó un pase para conocer a Jesús Navarro en una radio y terminó cantándole en vivo, de manera inesperada, frente al propio cantante y su equipo, un momento que marcó su camino artístico.

Al momento de la presentación, Diego interpretó al vocalista de Reik con una ejecución que fue bien recibida por el jurado. Si bien señalaron que aún debe trabajar en darle más cuerpo y peso a la voz, coincidieron en que la imitación tiene potencial para seguir creciendo. Con dos votos positivos, Diego logró avanzar a la siguiente etapa del casting, dejando en claro que su regreso no solo fue una coincidencia, sino una oportunidad para demostrar evolución y compromiso con el personaje. ¿Logrará Diego consolidar su imitación en las siguientes rondas? ¿Hasta dónde llegará su camino interpretando a Jesús Navarro?

