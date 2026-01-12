Fritz regresó al escenario, luego de ocho años de su primera participación en el programa. Proveniente de Chosica, el participante volvió a imitar al mismo artista con el que audicionó en 2017: Marciano Cantero, recordado vocalista de Enanitos Verdes.

Durante la conversación previa, Fritz llamó la atención del jurado al contar que es: cantante, músico, ebanista, electricista, decorador y masajista, entre otras actividades que realiza en sus tiempos libres. Su historia despertó curiosidad y simpatía, e incluso el jurado destacó su parecido físico con el artista que buscaba imitar.

Sin embargo, al momento de la interpretación, las opiniones fueron claras. El jurado señaló que, pese al tiempo transcurrido, la imitación no logró consolidarse. Indicaron falta de identidad en el timbre, desafinaciones, problemas de dicción y poco cuerpo vocal, lo que dificultó la comprensión de la letra, especialmente tratándose de una canción reconocida por su claridad.

A pesar de valorar su recorrido personal, su versatilidad y la experiencia compartida durante la conversación, los jurados coincidieron en que la presentación no alcanzó el nivel necesario para avanzar. Con dos votos negativos, Fritz no logró pasar a la siguiente etapa del casting. ¿Se animará Fritz a regresar una vez más con una propuesta distinta o un personaje nuevo? ¿Seguirá persiguiendo su sueño en el escenario de Yo Soy?

