Sandro regresó nuevamente como John Lennon, esta vez con un trabajo más profundo y consciente del personaje, dejando en claro que tomó muy en serio las observaciones que recibió en su primera audición. Al ser consultado sobre qué había cambiado desde su última presentación, Sandro explicó que trabajó especialmente el inglés británico, el acento, y la observación minuciosa de John Lennon, estudiando entrevistas, películas y hasta la forma en que el artista se expresaba al conversar.

Tras presentarse como John Lennon, Sandro interpretó el tema con mayor seguridad y control, mostrando una imitación más cercana y trabajada. El jurado coincidió en que el avance era evidente y que su propuesta había mejorado notablemente. Sin embargo, también advirtieron que esta temporada cuenta con otro imitador fuerte del mismo personaje, por lo que el reto será aún mayor en las siguientes etapas. Uno a uno, los jurados reconocieron su progreso, lo alentaron a darlo todo y le otorgaron su voto positivo. Con tres sí, Sandro logró avanzar a la siguiente etapa. ¿Logrará Sandro imponerse frente a otro John Lennon en competencia? ¿Qué tan lejos llegará ahora que volvió más preparado?

