Yo Soy castings 2026: Volvió a Yo Soy con una nueva apuesta, pero no prosperó
Ocho años después, volvió al escenario con una apuesta distinta, que no logró encender el escenario.
Miguel Antonio volvió al programa tras ocho años, recordando que su primera audición fue como Chester Bennington, vocalista de su banda favorita, Linkin Park. Esta vez decidió arriesgarse con The Weeknd, luego de un proceso personal marcado por la pausa musical y la búsqueda de nuevos estilos.
Durante la audición, el jurado fue directo: señalaron desafinaciones, falta de energía y poco parecido vocal, asegurando que la imitación no estaba preparada. “No es The Weeknd”, comentaron, coincidiendo en que aún faltaba fuerza escénica y trabajo técnico. Finalmente, los tres jurados le dijeron que no, y el participante no pasó a la siguiente ronda. ¿Fue el cambio de personaje demasiado arriesgado? ¿Volverá a intentarlo en otra temporada?
