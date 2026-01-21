Valeria , joven estudiante de estomatología, llegó al escenario decidida a probar suerte imitando a Myriam Hernández. Antes de cantar, explicó con simpatía en qué consiste su carrera universitaria, mostrando seguridad y frescura frente al jurado.

Desde los primeros versos, Valeria dejó una impresión positiva gracias a su voz dulce, afinada y delicada, cualidades que fueron destacadas de inmediato. El jurado reconoció que posee un timbre agradable y una forma de cantar que conecta con ternura, generando una buena primera sensación.

Sin embargo, también señalaron que la interpretación carecía de madurez emocional para el repertorio de Miriam Hernández. Consideraron que, aunque canta bien, aún le falta vivencia y mundo para transmitir plenamente las emociones profundas que caracterizan a la cantante. Por ello, le recomendaron revisar mejor el personaje y regresar con una elección más acorde a su etapa actual.

Aun así, se fue con elogios claros y palabras de aliento. ¿Volverá Valeria con un personaje que se ajuste mejor a su voz y experiencia? ¿La veremos sorprender al jurado en una próxima oportunidad?

