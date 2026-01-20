Carolina Castillo apareció en el escenario con un sueño casi secreto: vivir de la música. Desde La Molina, y dedicada a la educación inicial, contó que enseña a los niños cantando y que muy pocas personas sabían que estaba ahí.

Al presentarse como Natalia Jiménez, interpretó “Muero por tus besos”, pero el jurado fue claro. Ricardo Morán señaló: “Estamos frente a un error en la elección del personaje”, explicando que el timbre y la colocación vocal no se acercaban a la artista original. Cachín coincidió: “Cantas bien, pero no es el personaje”, resaltando que su voz dulce funciona mejor en otros registros.

Aunque la audición no avanzó de ronda, quedó el mensaje: elegir bien al personaje es clave. ¿Encontrará Carolina una imitación más cercana? ¿Qué nuevas sorpresas traerán los castings?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!