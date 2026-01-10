Yo Soy castings 2026: ¡Una segunda oportunidad que no bastó! Camille Levy apuesta por Rosalía
Cambió de personaje buscando mayor parecido, pero la exigencia vocal marcó la diferencia.
Camille Levy, participante canadiense que ahora vive en Perú estudiando producción musical, decidió volver por una segunda oportunidad, esta vez imitando a Rosalía. Según contó, eligió cambiar de artista porque sentía que con este personaje podía acercarse más desde la voz.
Sin embargo, tras cantar, el jurado fue contundente. Mauricio Morán explicó que Rosalía exige un nivel técnico comparable al de “un atleta olímpico” y que esa preparación aún no estaba presente. Aunque destacaron su entrega y valentía, coincidieron en que le falta entrenamiento vocal y afinación, por lo que le recomendaron llevar clases de canto antes de volver a intentarlo. Finalmente, recibió un no unánime y no pasó a la siguiente ronda.
¿Hizo bien en cambiar de artista? ¿Volverá cuando tenga la técnica que le pidieron?
