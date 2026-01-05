Alejandra, llegada desde Arequipa, se presentó por primera vez ante un público tras ser animada por su hija, quien ese mismo día cumplía 19 años. “Es mi primera vez cantando en un escenario”, confesó antes de decir con firmeza: “Yo soy Amanda Miguel”.

El jurado reconoció su valentía y entrega. Ricardo Morán destacó que había vencido un miedo importante, aunque fue claro al señalar que faltaba técnica vocal y el timbre del personaje. Aun así, resaltaron su interpretación y condiciones para crecer si decide prepararse.

Finalmente, no pasó a la siguiente ronda, pero se llevó algo más valioso: el primer paso. ¿Seguirá formándose? ¿Volverá más preparada?

