Tamara Ramírez, cantante de la banda digital La Combinación Dorada y futbolista disciplinada, llegó decidida a imitar a Tamara Gómez. Antes de cantar, contó que combina la música con el deporte, algo que el jurado destacó como una fortaleza personal.



Sin embargo, el jurado notó que la presentación fue muy reservada, con poco desplazamiento y varias desafinaciones. “Está muy chiquita la imitación todavía” y “hace falta más ensayo y preparación”, coincidieron. Aunque valoraron su esfuerzo y disciplina, los tres jurados le dieron el no, recordando que muchas veces el miedo al escenario y a hacerlo bien termina jugando en contra. ¿Volverá más preparada? ¿Se animará a intentarlo otra vez?

