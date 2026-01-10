Yo Soy castings 2026: ¡Una noche de risas y carisma con Susy Díaz en el escenario!
La simpatía estuvo presente, pero la imitación no logró despegar.
Milagros, una obstetra arequipeña que superó el precasting y viajó hasta Lima para imitar a Susy Díaz. Su energía y simpatía conquistaron desde el primer saludo.
Adolfo Aguilar reconoció su encanto, aunque señaló que no lograba verse ni escucharse al personaje, algo clave en el programa. Los jurados coincidieron en que la imitación necesitaba mucho más trabajo, por lo que recibió un no unánime. Antes de irse, Milagros sorprendió al jurado al entregar pulseras como recuerdo, prometiendo volver mejor preparada en el futuro.
¿Te gustó su actitud? ¿Crees que debería regresar más adelante?
No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!