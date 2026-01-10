Miriam Soto, una profesora de danza árabe llegó desde Trujillo decidida a imitar a Liz de Los Melódicos. Fanática de la artista desde hace años, Miriam apostó por una presentación cargada de baile, entrega y emoción.

Desde el inicio, su desenvolvimiento corporal llamó la atención del jurado. Jely destacó que lo dio todo en el escenario, aunque fue clara al señalar que la voz no se parecía al personaje, por lo que emitió un no. Sin embargo, Cachín y Adolfo valoraron su actitud, optimismo y potencial de crecimiento, inclinándose por el sí. Con dos votos a favor, Miriam logró avanzar a la siguiente etapa. ¿Podrá trabajar el timbre y sorprender más adelante? ¿Qué otros talentos aparecerán en los próximos castings?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!