Pedro Canales volvió por cuarta vez al escenario imitando a Julio Iglesias, personaje con el que ya había logrado avanzar a la segunda etapa en sus dos primeras ediciones anteriores.

Antes de cantar, confesó que siempre recibe mensajes de aliento y que nunca dejó de intentarlo. Sin embargo, tras su presentación, Ricardo Morán fue directo: “Te he visto inseguro, como pidiéndonos permiso para cantar”, señalando la falta de sensualidad y temple que caracterizan al artista español. Cachín, por su parte, fue aún más claro: “Después de tantas veces deberías pensar en cambiar de personaje”.

El jurado coincidió en que la imitación no había evolucionado lo suficiente y le dieron un no unánime, dejándolo fuera de la competencia.

¿Fue correcta la decisión del jurado? ¿Debería Pedro insistir con otro personaje? ¿Volverá a intentarlo una vez más?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!