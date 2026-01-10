Roberto Caycho llegó por primera vez al escenario con una historia curiosa. Nunca usó barba, pero al dejársela crecer notó el parecido con Pocho Prieto, vocalista del grupo Río, y eso lo motivó a intentarlo. Incluso su banda, según contó, también coincidía visualmente con la original.

Roberto apareció con pandereta en mano, tal como el cantante suele hacerlo, e interpretó dos canciones. El jurado destacó el parecido físico y la actitud musical. Ricardo señaló que el timbre de Pocho es más oscuro, pero confió en él por su formación como músico. Jely expresó dudas por la tesitura y dijo no, mientras Cachín valoró el potencial y le dio el sí.

Con dos votos a favor, Roberto sí pasó a la siguiente ronda. ¿Logrará afinar el tono exacto del personaje? ¿Qué cambios traerá en su próxima presentación?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!