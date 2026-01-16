Yo Soy castings 2026: Una audición con buena vibra: Edson vuelve a Yo Soy como Ozuna
Su energía conquistó, aunque la imitación no terminó de convencer.
Edson Alarcón, estudiante de diseño gráfico, trabajador de call center y compositor regresó al escenario con su nombre artístico Dhair para imitar a Ozuna. Con una actitud positiva desde el inicio, el participante bromeó con el jurado y se mostró confiado antes de cantar.
Tras su presentación, los jueces coincidieron en un punto clave. “Está faltando técnica vocal, hay que prepararlo más”, señalaron, aunque también destacaron su presencia escénica: “Eres encantador, tienes mucho carisma y me has caído muy bien”.
A pesar de la buena energía, el jurado fue claro al recordar que se trata de un programa de imitación. “Para concursar, hay más cosas que el personaje debe tener a su favor”, indicaron antes de darle el no unánime, dejando claro que aún hay trabajo por hacer.
¿Logrará volver más preparado? ¿Seguirá apostando por la música?
No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!