Yo Soy castings 2026: Una audición cargada de ilusión no logra avanzar de ronda
El jurado valoró la valentía, pero fue exigente con la imitación.
Marco llegó para imitar a Álex Ubago, un artista a quien imitó como hobbie anteriormente. Nos contó como este artista marcó su infancia y despertó su interés por la música.
Durante su presentación, el jurado notó desde el inicio problemas de afinación y tiempo, además de una clara diferencia en el color de voz respecto al personaje. Aunque reconocieron su energía, decisión y valentía por subir al escenario, fueron claros al señalar que la imitación aún estaba lejos de lo que el programa busca. Finalmente, los jueces coincidieron en darle el no, invitándolo a seguir trabajando y quizá regresar con otro personaje. ¿Crees que Marco debería intentarlo nuevamente? ¿Qué otro artista le quedaría mejor? Sigue disfrutando de Yo Soy.
No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!