Angelit subió al escenario para imitar a Shirley Manson, vocalista de Garbage, personaje que conoce muy bien gracias a su banda tributo Super Vixen. Antes de cantar, contó que trabaja en una escuela de bienestar emocional, ayudando a personas con ansiedad, depresión y problemas personales, y que su familia la animó a presentarse.

Los jurados elogiaron su interpretación, que destacó por su actitud grunge y presencia escénicapero fueron claros: “La actitud está muy bien, pero vocalmente todavía no escucho el timbre”. Finalmente Morán de forma alentadora le mencionó: “El jurado está de tu lado, anda a practicarle el canto y vuelve”.

Pese a los elogios, Angelit no pasó a la siguiente ronda. ¿Volverá más fuerte? ¿La veremos regresar?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!