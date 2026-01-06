Chris Jenser, cantante profesional y publicista chiclayano, llegó decidido a imitar a Deyvis Orosco, artista al que admira profundamente. Antes de cantar, contó que creció escuchando cumbia y que su tío, recientemente fallecido, era fanático del grupo, un recuerdo que lo acompañó en el escenario.

Durante su presentación, el jurado destacó que el timbre estaba muy cerca y que cuando soltó el cuerpo y el baile, el personaje comenzó a aparecer. “No abandones el cuerpo, bonboncíate y créetela”, le dijeron, resaltando su potencial escénico. Con esas observaciones, los jueces coincidieron en darle el sí, permitiéndole avanzar a la siguiente ronda. ¿Logrará consolidar al personaje con más actitud? ¿Seguirá creciendo en el escenario?

