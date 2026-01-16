Jaime Consuelo volvió al programa, recordado por su paso en 2017, cuando llegó a galas imitando a Salvatore Adamo. Aquella experiencia le abrió puertas para cantar en provincia e incluso en Chile, y ahora regresó con un nuevo reto: Eduardo Franco.

“De todos los Eduardo Franco que han pasado, eres el más cercano”, le dijo Jely, destacando su similitud vocal y estilo. Aunque hubo observaciones para pulir algunos matices y sumar más picardía al personaje, el jurado coincidió en darle el sí, permitiéndole avanzar a la siguiente ronda. ¿Podrá repetir el éxito que tuvo años atrás? ¿Hasta dónde llegará en esta nueva etapa?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!