Diana Vera llegó desde Chiclayo decidida a no dejar pasar su oportunidad. Ella no pudo asistir cuando el equipo estuvo en su ciudad, por eso viajó a Lima para audicionar como Miriam Hernández, impulsada por una conversación que marcó su vida. “Mi hijo me preguntó si yo hacía lo que me apasionaba y ahí entendí que la música siempre estuvo en mí”, confesó emocionada.

Aunque estudió Economía y trabajó casi nueve años en un banco, Diana decidió dejarlo todo para dedicarse a la música. Hoy canta como solista y lidera una banda en su ciudad. En el escenario, tras una primera canción, Cachín le pidió otra oportunidad y le aconsejó ajustar el timbre: “Veo a Miriam, pero necesito escucharla más”.

Luego de la segunda interpretación, Cachín fue claro con su decisión positiva, la cual fue respaldada por Jely. “Físicamente te pareces y puedes construir el personaje, solo necesitas un trabajo meticuloso de timbre”, le dijo, recomendándole grabarse y compararse para mejorar. Finalmente, Diana pasó a la siguiente ronda.

¿Logrará encontrar el timbre exacto? ¿Qué mostrará en la próxima etapa?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!