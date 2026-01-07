Franco Robles llegó por primera vez al programa decidido a imitar a Cosculluela, apostando fuerte por una caracterización llena de accesorios y una puesta en escena muy cuidada.

El participante contó que, aunque imita al artista desde hace años, decidió reforzar su preparación ingresando a una escuela para trabajar la parte vocal. En el escenario, el jurado destacó el timbre parecido y el dominio escénico, pero también fue claro al señalar que faltó energía, potencia y conexión con el público.

A pesar de las observaciones, Cachín y Morán apostaron por su potencial y le dieron el sí, permitiéndole continuar en competencia. ¿Logrará encender al público en la siguiente ronda? ¿Podrá elevar la energía del personaje?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!