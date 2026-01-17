Saúl regresó al escenario decidido a continuar su camino imitando a Álvaro Torres, motivado por el fuerte respaldo que recibió tras la emisión de su audición. El concursante contó que, luego de salir al aire, su vida cambió: abrió redes sociales, ganó seguidores diariamente y recibió mensajes de apoyo, especialmente desde El Salvador, donde el artista original es profundamente querido.

Durante su presentación, el jurado reconoció que Saúl posee un timbre cercano al del cantautor salvadoreño; sin embargo, también señalaron importantes dificultades técnicas. Las observaciones se centraron en la nasalidad excesiva, la falta de cuerpo en la voz y una tesitura que no se ajusta cómodamente a las exigencias del repertorio de Álvaro Torres, especialmente en los registros graves.

Además, los jueces percibieron esfuerzo vocal y poca comodidad interpretativa, lo que impidió disfrutar plenamente la canción. Aunque destacaron su compromiso y el cariño del público, coincidieron en que la imitación aún requiere mayor trabajo técnico y vocal. Por ello, Saúl recibió la negativa del jurado y quedó fuera de la siguiente etapa del casting. ¿Decidirá seguir puliendo su técnica vocal para volver con mayor solidez? ¿Se animará a intentarlo nuevamente con Álvaro Torres o apostará por un nuevo personaje en el futuro?