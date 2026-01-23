Romel contó que, tras su última aparición en el programa, su presencia en redes sociales creció notablemente, lo que reforzó su confianza para volver a intentarlo.

Esta vez, apostó por Eduardo Franco, vocalista de Los Iracundos, un personaje cargado de nostalgia y emoción. Sin embargo, durante la interpretación, el jurado notó inestabilidad en la estrofa, con vibraciones y desafinaciones, aunque reconocieron que el coro mostró una ligera mejora. Aun así, señalaron que la imitación sigue siendo débil a nivel técnico y corporal, y que aún requiere mucho trabajo.

Finalmente, Romel recibió dos votos negativos, quedando fuera de competencia, aunque agradeció la oportunidad de volver a presentarse frente al jurado. ¿Logrará Romel fortalecer su técnica para un próximo casting?

¿Volverá a intentar con Eduardo Franco u optará por otro personaje?