Yo Soy castings 2026: ¡Romel vuelve a intentarlo con Eduardo Franco, pero el jurado le dice no!
El participante regresó confiado tras crecer en redes, pero su imitación no logró convencer esta vez.
Actualizado el: 23 enero 26 | 09:32 pm
Romel contó que, tras su última aparición en el programa, su presencia en redes sociales creció notablemente, lo que reforzó su confianza para volver a intentarlo.
Esta vez, apostó por Eduardo Franco, vocalista de Los Iracundos, un personaje cargado de nostalgia y emoción. Sin embargo, durante la interpretación, el jurado notó inestabilidad en la estrofa, con vibraciones y desafinaciones, aunque reconocieron que el coro mostró una ligera mejora. Aun así, señalaron que la imitación sigue siendo débil a nivel técnico y corporal, y que aún requiere mucho trabajo.
Finalmente, Romel recibió dos votos negativos, quedando fuera de competencia, aunque agradeció la oportunidad de volver a presentarse frente al jurado. ¿Logrará Romel fortalecer su técnica para un próximo casting?
¿Volverá a intentar con Eduardo Franco u optará por otro personaje?