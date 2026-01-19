Ricky Quiñones regresó al escenario luego de nueve años de su participación en la temporada 2016, donde imitó a Ozuna y logró quedarse con el tercer lugar tras un proceso de crecimiento que el jurado recordó como formativo y ejemplar.

En esta nueva etapa, Ricky explicó que volvió por dos razones claras: presentar un nuevo personaje, Rauw Alejandro, y agradecer al programa y al equipo de producción por haber sido una verdadera escuela que marcó su vida.

Sobre el escenario, el jurado destacó que el timbre vocal estuvo cercano al del artista y que la interpretación mostró una base sólida, aunque coincidieron en que aún debe ajustar detalles técnicos. Las observaciones se centraron en pulir el timbre, trabajar con mayor precisión la corporalidad, el baile y la sensualidad, elementos clave del personaje.

Pese a ello, ambos jurados valoraron su evolución, su madurez artística y su visión del proceso. Con dos votos a favor, Ricky avanzó a la siguiente ronda. ¿Logrará consolidar a Rauw Alejandro como su nuevo sello en competencia? ¿Hasta dónde llegará esta vez?

