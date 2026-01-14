Sabrina volvió al escenario de Yo Soy con una historia marcada por el baile y el canto desde muy pequeña. Con experiencia previa en Yo Soy Kids y La Voz Kids, contó que durante los últimos años se enfocó principalmente en la danza, disciplina que se convirtió en su principal motor artístico.

A pesar de haberse alejado un tiempo del canto, decidió regresar preparando un nuevo personaje para esta audición. Esta vez apostó por imitar a Sabrina Carpenter, una artista que comenzó a trabajar, retomando clases y entrenamiento vocal para la competencia.

Durante su presentación, el jurado destacó que, si bien aún hay aspectos por pulir en las estrofas y matices vocales, los coros mostraron un timbre cercano al de la artista original. Además, resaltaron similitudes corporales y escénicas que fortalecieron la imitación sobre el escenario.

Sabrina logró avanzar a la siguiente etapa del casting, recibiendo indicaciones claras para potenciar la actitud, el coqueteo y la presencia escénica del personaje. ¿Logrará consolidar a Sabrina Carpenter en las siguientes rondas?

