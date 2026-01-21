Renzo regresó, luego de no haber avanzado en la temporada dos, esta vez con una decisión clara: asumir sus errores, dejar atrás los nervios y cambiar de personaje. En su audición anterior interpretó a Beto Cuevas, pero las inseguridades en los movimientos lo llevaron a replantear su camino.

Para esta nueva oportunidad, apostó por Dave Gahan y desde el inicio dejó claro que venía a romper con todo lo que antes le habían cuestionado. Su presentación destacó especialmente por la entrega corporal y la actitud escénica, algo que el jurado reconoció de inmediato.

En el plano vocal, señalaron que el timbre aún necesita mayor trabajo, especialmente en el inglés, la proyección y la potencia en algunos momentos. Sin embargo, también resaltaron su enorme disposición a mejorar y el compromiso visible por crecer como imitador.

La combinación de actitud, progreso y ganas de aprender fue clave para que el jurado le diera dos votos positivos, confiando en que puede elevar aún más su nivel en las siguientes etapas. ¿Será Dave Gahan el personaje que marque un antes y un después en su camino? ¿Logrará pulir la voz al nivel de su poderosa presencia escénica?

