Renato Valdivia regresó al escenario por segunda vez, una experiencia que, según contó, le abrió múltiples oportunidades dentro y fuera del ámbito musical. En esta nueva etapa, decidió cambiar de personaje y asumir el reto de imitar a Jorge González, líder de Los Prisioneros.

Durante su presentación, Renato explicó que concibe la música como una forma de expresión emocional, buscando que el público conecte con lo que transmite al cantar. Su interpretación fue observada con atención por el jurado, que destacó el parecido en el timbre de voz, especialmente en las estrofas, aunque también señaló aspectos por mejorar en la actitud escénica y la forma de abordar el género.

Pese a las observaciones, los jurados coincidieron en que existe una base sólida para desarrollar la imitación y le otorgaron los votos necesarios para avanzar a la siguiente ronda del casting. Con este resultado, Renato continúa en competencia y tendrá la oportunidad de seguir puliendo su propuesta en las próximas etapas del programa. ¿Logrará fortalecer su presencia escénica y asumir por completo la actitud rockera de Jorge González? ¿Hasta dónde podrá llegar con esta nueva apuesta dentro de la competencia?