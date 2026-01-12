Israel, formó parte de la primera temporada del programa, donde logró llegar hasta la etapa previa a las galas interpretando a Josimar, quedándose fuera por detalles de caracterización. Durante la conversación previa, el participante contó que su paso por el casting tuvo un impacto positivo en su carrera. Tras difundir sus presentaciones en redes sociales, comenzó a recibir llamados para distintos eventos y presentaciones, demostrando que su participación en el programa le abrió nuevas oportunidades laborales.

Esta vez, volvió con el mismo personaje, apostando por una versión más trabajada. Al presentarse como Josimar, el jurado notó de inmediato una mejora en su desempeño. Destacaron una interpretación más calmada, mejor respiración y mayor seguridad vocal, elementos que marcaron una diferencia respecto a su audición anterior. Las devoluciones fueron positivas. Los jurados coincidieron en que Israel mostró un crecimiento evidente y una imitación más sólida y afinada. Con tres votos a favor, el participante logró avanzar a la siguiente etapa del casting, asegurando su regreso al programa. ¿Logrará Israel llegar más lejos esta vez con Josimar? ¿Podrá consolidarse en las siguientes rondas y alcanzar las galas?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!