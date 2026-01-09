Jhamil llegó decidido a vivir una segunda experiencia en el casting. Esta vez, apostó por un registro completamente distinto al de su primera audición, cuando se presentó imitando a Chechito, y optó por interpretar a Jesús Navarro, vocalista de Reik, buscando una oportunidad con un género más cercano a la balada.

Desde el inicio, el jurado recordó su paso anterior y destacó su insistencia por volver a intentarlo con otro artista. Sin embargo, tras empezar su interpretación, las observaciones técnicas no tardaron en aparecer. Problemas de apoyo en la respiración, frases cortadas para tomar aire y una ejecución poco sostenida marcaron su presentación. Aunque el timbre resultaba cercano por momentos, la falta de técnica afectó la continuidad y claridad del canto.

El jurado coincidió en que Jhamil tiene talento y una voz agradable. No obstante, señalaron que la imitación aún se siente poco trabajada y carente de una caracterización. Los jurados le sugirieron perfeccionar la técnica vocal y evaluar si este personaje es el adecuado para él o si debería explorar otra opción en el futuro. Finalmente, Jhamil recibió votos negativos y no logró avanzar a la siguiente etapa del casting. ¿Volverá Jhamil con una imitación más trabajada y una técnica más sólida? ¿Se animará a intentarlo una tercera vez con Jesús Navarro u otro personaje?

